1 2 3 4 расставить знаки чтобы получилось 6
Математика
1 2 3 4 расставить знаки чтобы получилось 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3-2+1 если можно не в том порядке
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