Выпишите глаголы.Запиши вопрос,на который все они отвечают
Русский язык
Выпишите глаголы.Запиши вопрос,на который все они отвечают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: Вышел. Постучал. Пробежал. Поиграл. Пожурил. Отвечают на вопрос "Что сделал?" З.Ы. остОрожно пишется через "О"
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