из города в поселок вышел автобус со скоростью 50 км/ч через 3 часа за ним вышла легковая машина со скоростью 80 км/ч на каком расстоянии x от города легковая машина догонит автобус

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из города в поселок вышел автобус со скоростью 50 км/ч через 3 часа за ним вышла легковая машина со скоростью 80 км/ч на каком расстоянии x от города легковая машина догонит автобус

Автор: Гость