из города в поселок вышел автобус со скоростью 50 км/ч через 3 часа за ним вышла легковая машина со скоростью 80 км/ч на каком расстоянии x от города легковая машина догонит автобус

Алгебра
из города в поселок вышел автобус со скоростью 50 км/ч через 3 часа за ним вышла легковая машина со скоростью 80 км/ч на каком расстоянии x от города легковая машина догонит автобус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S/50-S/80=3 80S/4000-50S/4000=30S/4000=3 S=4000*3/30=400 Ответ: S=400км  
Гость:
х км - расстояние от города, когда машина догонит автобус. x/50-x/80=3 8x-5x=3*400, 3x=1200, x=400
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