какой самый знаменитый писатель древней греции

Обществознание
какой самый знаменитый писатель древней греции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Акусилай Ахилл Татий Гелиодор (писатель) Геродор Исидор Харакский Истр (писатель) Кадм из Милета Керкид Клиний  Кратет Фиванский Ксенофонт Менипп Гадарский Палефат Псевдо-Аполлодор Ферекид Эзоп Ямбул Ямвлих (писатель)
Гость:
Самый знаменитый поэт-Гомер  
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