дано m(FeO)=320 W(FeO)=80% найти V(CO)
Химия
дано m(FeO)=320 W(FeO)=80% найти V(CO)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeO+CO=CO2+Fe m(FeO)=320*0,8=256 г M(FeO)=72 г/моль n(FeO)=n(CO)=256/72=3.5 моль V(CO)=3.5*22.4=79.6 л
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