из круглого бревна нужно вырезать брус с поперечным сечением 5х12(см). какой наименьший диаметр должно иметь бревно?

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Диагональ вписанного прямоугольника ( а вырезать нужно брус, сечением которого является прямоугольник), является диаметром описанной окружности. Найдем эту диагональ по теореме Пифагора: d=√(12² +5² )=√169=13 Ответ: диаметр бревна должен быть не менее 13 см ------------------------ Можно не вычислять, если помнить, что эта тройка -5,12,13- в прямоугольном треугольнике - так называемая тройка Пифагора, как 3:4:5 в египетском треугольнике.