Используя знаки действий и скобки,запиши выражение:частное суммы чисел 39 и 81 и удвоенного числа 3.Найти значение выражения.

Математика

Используя знаки действий и скобки,запиши выражение:частное суммы чисел 39 и 81 и удвоенного числа 3.Найти значение выражения.

Автор: Гость