Используя знаки действий и скобки,запиши выражение:частное суммы чисел 39 и 81 и удвоенного числа 3.Найти значение выражения.
Математика
Используя знаки действий и скобки,запиши выражение:частное суммы чисел 39 и 81 и удвоенного числа 3.Найти значение выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(39+81): (3*2)=20 ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Гость:
Частное - результат деления. Сумму чисел 39 и 81 записываем: (39+81) Удвоенное число 3=2*3 Выражение будет выглядеть так: (39+81) 2*3 120:6=20
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