какова скорость света в стекле, если на его границе с воздухом полное внутреннее отражение начинается при угле падения 40 градусов?

Физика

какова скорость света в стекле, если на его границе с воздухом полное внутреннее отражение начинается при угле падения 40 градусов?

Автор: Гость