какова скорость света в стекле, если на его границе с воздухом полное внутреннее отражение начинается при угле падения 40 градусов?
Физика
какова скорость света в стекле, если на его границе с воздухом полное внутреннее отражение начинается при угле падения 40 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinA/sinG=V1/V2=N2/N1 N1=1 N2=1.51 N2=c/V2 1.51=3*10^8/V2 V2=3*10^8/1.51=198675496.7 Ответ: скорость света в стекле = 198675496.7
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