Из города в село выехал мотоциклист. Каждый час он проезжал 84 км. На каком расстоянии от села окажется мотоциклист через 3 ч, если от города до села нужно проехать 360 км?

Математика

Из города в село выехал мотоциклист. Каждый час он проезжал 84 км. На каком расстоянии от села окажется мотоциклист через 3 ч, если от города до села нужно проехать 360 км?

Автор: Гость