Из города в село выехал мотоциклист. Каждый час он проезжал 84 км. На каком расстоянии от села окажется мотоциклист через 3 ч, если от города до села нужно проехать 360 км?
Математика
Из города в село выехал мотоциклист. Каждый час он проезжал 84 км. На каком расстоянии от села окажется мотоциклист через 3 ч, если от города до села нужно проехать 360 км?
Ответ(ы):
Гость:
1)84*3=252 км проедит мотоциклист; 2)360-252=108 км; Ответ: 108 км от села окажется мотоциклист
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Женский костюм состоит из педжака,жилета и юбки.На швейной фабрике сшили 95 черных и 70 красных костюмов.Сколько всего вещей сшили на фабрике?