Из города в село выехал мотоциклист. Каждый час он проезжал 84 км. На каком расстоянии от села окажется мотоциклист через 3 ч, если от города до села нужно проехать 360 км?

Математика
Из города в село выехал мотоциклист. Каждый час он проезжал 84 км. На каком расстоянии от села окажется мотоциклист через 3 ч, если от города до села нужно проехать 360 км?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)84*3=252 км проедит мотоциклист; 2)360-252=108 км; Ответ: 108 км от села окажется мотоциклист
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
По каким признаком различаются моральные и правовые нормы
Ответить
Алгебра
Решите срочно уравнение 1 и 2 порядка
Ответить
Математика
Найди площадь фигур пожалуйста очень срочно!
Ответить
Математика
Женский костюм состоит из педжака,жилета и юбки.На швейной фабрике сшили 95 черных и 70 красных костюмов.Сколько всего вещей сшили на фабрике?
Ответить
Химия
Решите пж 6 срочно плиз
Ответить