Из яблок,груш и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза больше ,чем абрикосов,и на 500 г.меньше чем яблок.Всего понадобилось 2 кг.яблоки груш.Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовлени...

Математика

Из яблок,груш и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза больше ,чем абрикосов,и на 500 г.меньше чем яблок.Всего понадобилось 2 кг.яблоки груш.Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока?

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