Из яблок,груш и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза больше ,чем абрикосов,и на 500 г.меньше чем яблок.Всего понадобилось 2 кг.яблоки груш.Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовлени...
Математика
Из яблок,груш и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза больше ,чем абрикосов,и на 500 г.меньше чем яблок.Всего понадобилось 2 кг.яблоки груш.Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1250г яблок из 2кг 2)750г груш на 500 г. меньше чем яблок из 2кг 3)750:3=250 ответ 250г. абрикос
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