Із ящика у якому лежать 6 червоних 2 зелених і 12 синіх олівців навмання витягли олі??ець. знайдіть, яка ймовірність того що це зелений олівець; що це синій олівець
Алгебра
Із ящика у якому лежать 6 червоних 2 зелених і 12 синіх олівців навмання витягли олі??ець. знайдіть, яка ймовірність того що це зелений олівець; що це синій олівець
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розвязання 1) Сприятливих подій (витягти синій олівець) - 12 Всіх подій 20 (витягти олівець) Ймовірність 12/20=3/5 =0,6 або 60% 2) Сприятливих подій (витягти зелений олівець) - 2 Всіх подій 20 (витягти олівець) Ймовірність 2/20=1/10 =0,1 або 10%
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