Із ящика у якому лежать 6 червоних 2 зелених і 12 синіх олівців навмання витягли олі??ець. знайдіть, яка ймовірність того що це зелений олівець; що це синій олівець

Алгебра

Із ящика у якому лежать 6 червоних 2 зелених і 12 синіх олівців навмання витягли олі??ець. знайдіть, яка ймовірність того що це зелений олівець; що це синій олівець

Автор: Гость