Из каких двух подотделов состоит автономный отдел нервной системы? Какова функци?? каждого подотдела?

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Вегетативный (автономный) отдел нервной системы состоит из двух подотделов: 1) Симпатического (чувствительного, восприимчивого) 2) Парасимпатического. А теперь про функции каждого подотдела…. Значит, что касается симпатического подотдела. Его нервные центры располагаются в спинном мозге, который состоит из 31 – 33 сегментов. Возбуждение от нервных центров направляется (поступает) в парные нейроны симпатического ствола. Эти нейроны расположены справа и слева вдоль позвоночника. А что касается парасимпатического подотдела, то нервные центры этого отдела находятся непосредственно в головном мозге и крестцовых сегментах спинного мозга. Еще к этому подотделу относят парный блуждающий нерв. Этот нерв идет рядом с симпатическим стволом и дает своего рода отростки к парасимпатическим узлам. Это был достаточно сложный вопрос, потому что запутаться в отделах нервной системы, как нефиг делать…..