Из мешка с мукой, масса которого b кг, отсыпали сначала с кг муки, а затем - на 1,2 кг м??ньше. Сколько килограммов муки осталось в мешке? Составьте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b=13 7/11; c=9,4.
Математика
Из мешка с мукой, масса которого b кг, отсыпали сначала с кг муки, а затем - на 1,2 кг м??ньше. Сколько килограммов муки осталось в мешке? Составьте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b=13 7/11; c=9,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это 13 целых 7 11х и 9 целых 4 десятых , то тогда так :)
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