Из мешка с мукой, масса которого b кг, отсыпали сначала с кг муки, а затем - на 1,2 кг м??ньше. Сколько килограммов муки осталось в мешке? Составьте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b=13 7/11; c=9,4.

Математика

Из мешка с мукой, масса которого b кг, отсыпали сначала с кг муки, а затем - на 1,2 кг м??ньше. Сколько килограммов муки осталось в мешке? Составьте выражение по тексту задачи и найдите его значение при b=13 7/11; c=9,4.

Автор: Гость