Из мешка с сахаром продали 17кг сахара.осталось продать на 6кг. больше. сколько килограммов сахара было в мешке?

Математика
Из мешка с сахаром продали 17кг сахара.осталось продать на 6кг. больше. сколько килограммов сахара было в мешке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+(17+6)=40 (кг) - было  в мешке Ответ:40 кг сахара было  в мешке
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