Из мешка с сахаром продали 17кг сахара.осталось продать на 6кг. больше. сколько килограммов сахара было в мешке?

Математика

Из мешка с сахаром продали 17кг сахара.осталось продать на 6кг. больше. сколько килограммов сахара было в мешке?

Автор: Гость