Из мешка с сахаром продали 17кг сахара.осталось продать на 6кг. больше. сколько килограммов сахара было в мешке?
Математика
Из мешка с сахаром продали 17кг сахара.осталось продать на 6кг. больше. сколько килограммов сахара было в мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+(17+6)=40 (кг) - было в мешке Ответ:40 кг сахара было в мешке
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