Из Москвы И Саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч а другого 74 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 4 ч после начала движения если от Москв...
Математика
Из Москвы И Саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч а другого 74 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 4 ч после начала движения если от Москвы да Саратова 892 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
892-(62+74)*4=348км правильный ответ
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Математика
Сравните значение выражений: 1)3,45*92,3 и 34,5*9,23; 2)87,3*2,5 и 8,73*2,5; 3)0,37*0,38 и 3,7*3,8; (СРОЧНОО!!!МНЕ ПРОСТ ЛЕНЬ ДУМАТЬ :D.)
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