Из Москвы И Саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч а другого 74 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 4 ч после начала движения если от Москв...

Математика

Из Москвы И Саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 62 км/ч а другого 74 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда через 4 ч после начала движения если от Москвы да Саратова 892 км ?

Автор: Гость