Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автобу??а.Скорость первого 36км/ч ,второго 45км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика
Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автобу??а.Скорость первого 36км/ч ,второго 45км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)36+45=81(км)-удаляються друг от друга в час. 2)81*3=243(км) Ответ:Между ними будет расстояние 243 км.
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