Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автобу??а.Скорость первого 36км/ч ,второго 45км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Из одного города одновременно в противоположных направлениях выехали два автобу??а.Скорость первого 36км/ч ,второго 45км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость