Из одного города в другой выехал поезд. первую половину расстояния он проехал за 2,4 часа со скоростью 72,7 километров час а вторую половину за 3,6 часов Найдите среднюю скорость поез да. Помогите плиз.

Математика

Из одного города в другой выехал поезд. первую половину расстояния он проехал за 2,4 часа со скоростью 72,7 километров час а вторую половину за 3,6 часов Найдите среднюю скорость поез да. Помогите плиз.

Автор: Гость