Из одного города в другой выехал поезд .после того как он проехал 0,32 всего пути,ему оставалось проехать до середины пути 72 км,чему равно расстояние между 2 городами?

Математика

Из одного города в другой выехал поезд .после того как он проехал 0,32 всего пути,ему оставалось проехать до середины пути 72 км,чему равно расстояние между 2 городами?

Автор: Гость