Из одного города в другой выехал поезд .после того как он проехал 0,32 всего пути,ему оставалось проехать до середины пути 72 км,чему равно расстояние между 2 городами?
Математика
Из одного города в другой выехал поезд .после того как он проехал 0,32 всего пути,ему оставалось проехать до середины пути 72 км,чему равно расстояние между 2 городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X---км расстояние между городами 0,32x --км проехал поезд 0,5x---половина пути 72км осталось проехать до середины 0,32x+72=0,5x 0,5x-0,32x=72 0,18x=72 x=72:0,18 x=400км расстояние между городами
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