Из одного и того же города в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях два поезда Скорость одного поезда 65 километров в час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа 30 минут
Математика
Из одного и того же города в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях два поезда Скорость одного поезда 65 километров в час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа 30 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый проедет за это время 65*3,5=227,5 второй проедет 85*3,5=297,5 расстояние между ними 227,5+297,5=525
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