Из одного и того же города в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях два поезда Скорость одного поезда 65 километров в час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа 30 минут

Математика

Из одного и того же города в одно и тоже время вышли в противоположных направлениях два поезда Скорость одного поезда 65 километров в час а другого 85 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа 30 минут

Автор: Гость