Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобиля в 3 раза больше. На каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и автомо...
Математика
Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобиля в 3 раза больше. На каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и автомобиль через 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*3=72 км - скорость авт. 72*4=228км 24*4=96км 228+96=324км Ответ: между ними будет 324км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g
Русский язык