Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобиля в 3 раза больше. На каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и автомо...

Математика

Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобиля в 3 раза больше. На каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и автомобиль через 4 часа?

Автор: Гость