Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобиля в 3 раза больше. На каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и автомо...

Математика
Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобиля в 3 раза больше. На каком расстоянии друг от друга будут велосипедист и автомобиль через 4 часа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*3=72 км - скорость авт. 72*4=228км 24*4=96км 228+96=324км Ответ: между ними будет 324км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое прилагательное можно подобрать к слову теперь
Ответить
Русский язык
Упр 191 Пожалуйсто! Очень срочно
Ответить
Алгебра
Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g
Ответить
Русский язык
Назови слова которые употребляют вежливые люди
Ответить
Математика
Цена 1 кг 12000тг.Какова стоимость полкилограмма сливочного масла,200г сливочного масла?
Ответить