Цена 1 кг 12000тг.Какова стоимость полкилограмма сливочного масла,200г сливочного масла?
Математика
Цена 1 кг 12000тг.Какова стоимость полкилограмма сливочного масла,200г сливочного масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 000 чего?полкило 6 000.200 грам 3 000
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