Помогите решить задачу номер 5 спасибо

Математика
Помогите решить задачу номер 5 спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49 - 25 = 24 (м) - ткани больше в 1 рулоне , чем во 2; 2) 1440 : 24 = 60 (тг) - стоит 1 м; 3) 9 × 60 = 540 (тг) - стоит кусок длиной 9 м.
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