Помогите решить задачу номер 5 спасибо

Гость: Гость:

1) 49 - 25 = 24 (м) - ткани больше в 1 рулоне , чем во 2; 2) 1440 : 24 = 60 (тг) - стоит 1 м; 3) 9 × 60 = 540 (тг) - стоит кусок длиной 9 м.