Запиши близкую по смыслу пословицу к пословице: "Нам даром, без труда ничего не достаётся, недаром исстари пословица ведётся".
Обществознание
Запиши близкую по смыслу пословицу к пословице: "Нам даром, без труда ничего не достаётся, недаром исстари пословица ведётся".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
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