Запиши близкую по смыслу пословицу к пословице: "Нам даром, без труда ничего не достаётся, недаром исстари пословица ведётся".

Обществознание

Запиши близкую по смыслу пословицу к пословице: "Нам даром, без труда ничего не достаётся, недаром исстари пословица ведётся".

Автор: Гость