Из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 метра. Сколько метров ткани требуется на пошив одного платья?
Математика
Из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 метра. Сколько метров ткани требуется на пошив одного платья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32:16=2 Значит на пошив одного платья требуется в 2 раза больше ткани чем на пошив одной блузки. Для того чтобы пошить одно платье понадобится 2*2=4м ткани.
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