Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Один из них ехал со скоростью 11,4 км/ч, а второй- со скоростью 9,8 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 6,5 ч после начала движения?

Математика

Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Один из них ехал со скоростью 11,4 км/ч, а второй- со скоростью 9,8 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 6,5 ч после начала движения?

Автор: Гость