Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Один из них ехал со скоростью 11,4 км/ч, а второй- со скоростью 9,8 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 6,5 ч после начала движения?
Математика
Из одного села в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Один из них ехал со скоростью 11,4 км/ч, а второй- со скоростью 9,8 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 6,5 ч после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,4 - 9,8 = 1,6 (км/ч) - скорость удаления. 1,6 * 6,5 = 10,4 (км) - расстояние между велосипедистами через 6,5 ч. Ответ: 10,4 км.
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