Из одной норы одновременно в разных направлениях побежали две мыши когда одна из ??их пробежала 4 метров со скоростью 20 метров секунду расстояние между ними стало 7 метров найти скорость 2 мыши
Математика
Из одной норы одновременно в разных направлениях побежали две мыши когда одна из ??их пробежала 4 метров со скоростью 20 метров секунду расстояние между ними стало 7 метров найти скорость 2 мыши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна мышь пробежала 4 метра, вторая 7-4=3 метра. Зная расстояние, пройденное первой мышью [S1] и её скорость [V1] найдём время [t]. t=S1/V1=4/20=0,2(секунды). Время первой и второй мыши одинаковое. Зная расстояние, пройденное второй мышью [S2], и время за которое она его прошла [t], найдём её скорость. V2=S2/t=3/0,2=15(метров в секунду). Ответ: 15 метров в секунду.
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