Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,когда расстояние между ними стало 128

Математика

Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,когда расстояние между ними стало 128

Автор: Гость