Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,когда расстояние между ними стало 128
Математика
Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,когда расстояние между ними стало 128
Ответ(ы):
Гость:
1)128÷(15+17)=4(ч) 2)4•15=60(км)-1 вел. 3)4•17=68(км)-2вел.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожл(( Выразить в годах: 1век 20лет-? 1век 50лет-? 2века 30лет-? 5веков 80лет-? 8веков 40лет-? 10веков-?
Математика