Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,когда расстояние между ними стало 128

Математика
Из оодного города одновременно в противоположных напровлениях выехали лва велос??педиста. их скорости 15км\чи 17км \ч какой путь проехал каждый ,когда расстояние между ними стало 128
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)128÷(15+17)=4(ч) 2)4•15=60(км)-1 вел. 3)4•17=68(км)-2вел.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожл(( Выразить в годах: 1век 20лет-? 1век 50лет-? 2века 30лет-? 5веков 80лет-? 8веков 40лет-? 10веков-?
Ответить
География
Какая река северной америки имеет сложный режим? почему
Ответить
Алгебра
Представьте в виде многочлена (4m^4-1)(4m^4+1)
Ответить
Математика
Как сократить дробь 4/4-4
Ответить
Математика
Накреслити прямокутник зі сторонами 4см і5см .Знайди його периметр,склавши вираз а *2+b*2
Ответить