Накреслити прямокутник зі сторонами 4см і5см .Знайди його периметр,склавши вираз а *2+b*2
Математика
Накреслити прямокутник зі сторонами 4см і5см .Знайди його периметр,склавши вираз а *2+b*2
Ответ(ы):
Гость:
Периметр можно вычислить и по другой формуле - сначала сложить две стороны. а потом умножить на два. P = 2*a + 2*b = 2*5 + 2*4 = 10 + 8 = 18 см P = 2* (a+b) = 2*(5+4) = 2*9 = 18 см
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