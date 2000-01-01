Плоский конденсатор , расстояние между пластинами которого 1 см , заряжен до напря??ения 200В . Какой будет напряжение на конденсаторе , если его пластины раздвинули до 10см . Плоский конденсатор,відстань між пластинами якого...

Физика
Плоский конденсатор , расстояние между пластинами которого 1 см , заряжен до напря??ения 200В . Какой будет напряжение на конденсаторе , если его пластины раздвинули до 10см . Плоский конденсатор,відстань між пластинами якого 1см, заряджено до напруги 200В. Якою буде напруга на конденсаторі, якщо його пластини розсунули до 10см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
D1=1 см=0,01 м, U1= 200В,  d2=10см=0,1 м.    U2-?  З умови задачі видно, що після зарядки конденсатор відключили від джерела струму. U1=q/C1=qd1/εε0S,  U2=q/C2=qd2/εε0S. U2/U1=qd2/εε0S/(qd1/εε0S)=d2/d1. U2=U1*d2/d1, U2=200*0,1/0,01= 2000 В.  
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