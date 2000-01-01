Плоский конденсатор , расстояние между пластинами которого 1 см , заряжен до напря??ения 200В . Какой будет напряжение на конденсаторе , если его пластины раздвинули до 10см . Плоский конденсатор,відстань між пластинами якого...

Физика

Плоский конденсатор , расстояние между пластинами которого 1 см , заряжен до напря??ения 200В . Какой будет напряжение на конденсаторе , если его пластины раздвинули до 10см . Плоский конденсатор,відстань між пластинами якого 1см, заряджено до напруги 200В. Якою буде напруга на конденсаторі, якщо його пластини розсунули до 10см.

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