Придумайте задачу на перебор вариантов очень надо
Математика
Придумайте задачу на перебор вариантов очень надо
Ответ(ы):
Гость:
1 вариант 83*20=1660 кг сыра можно получить из 20 т молока 45*20=900 кг сл.масла можно получить из 20 т молока 1660-900=760 кг На 760 кг масса сыра больше массы масла 2 вариант 83-45=38 кг - на столько больше сыра получается из 1т молока, чем масла 38*20=760 кг На 760 кг масса сыра больше массы масл
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