Смешанные и Широколиственные леса Население и их жилища. ПОМОГИТЕ.
География
Смешанные и Широколиственные леса Население и их жилища. ПОМОГИТЕ.
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Растительный мир:Очень своеобразны дальневосточные смешанные и широколиственные леса. Растительность зоны очень сильно изменена в результате деятельности человека .Сейчас леса занимают менее 30% площади зоны .В их составе значительна доля вторичных, мелколиственных лесов. Зона смешанных и широколиственных лесов отличается большими запасами тепла и достаточным увлажнением. Животный мир:В смешанных и широколиственных лесах много укрытий, разнообразный и достаточно обильный корм .Это позволяет животным круглый год оставаться в лесах. Перелетных птиц здесь значительно меньше , чем в тундре . Для лесов характерно ярусное распределение животных. Здесь распространены животные: белки, лесная куница ,хорь ,бурый медведь, лисы, лось, летучие мыши, дятлы, совы. Хоз.деятельность человека: В результате хозяйственной деятельности человека природные ландшафты уступают место антропогенным ландшафтам. Леса вырублены, интенсивно добываютса полезные ископаемые. э
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