Выразите в метрах:21,3дм,8300,5см,0,48мм,8,08км.

Математика
Выразите в метрах:21,3дм,8300,5см,0,48мм,8,08км.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21.3=2.13м 8300.5=83.005м 0.48=0.00048м 8.08=8080м
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