Кто были основными противниками государства Иран?

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Одной из самых страшных войн 21 столетия может стать конфликт Израиля и Ирана. Тегеран и Тель-Авив вышли на очень опасный уровень непримиримости к друг другу. Израиль считает атомную программу иранцев угрозой своей национальной безопасности, и уже не раз заявлял о своей готовности нанести удар с помощью ВВС по иранским атомным объектам, в союзе США, или даже безе них. Согласно докладу американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это приведёт к жесточайшей войне в истории человечества, в которой погибнут около 20 миллионов иранцев, а Израиль потеряет около 800 тысяч человек убитыми.