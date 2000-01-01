Почему люди в России поддержали реформы Петра 1?
История
Почему люди в России поддержали реформы Петра 1?
Ответ(ы):
Гость:
Люди были восхищены его победами потом он был прекрасным оратаром Да и многие понимали что реформы Петра могут пойти на пользу Российской Империи (втом числе и для развития армии которая охраняла страну от врагов)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык
Поставь имена прилагательные в форму творительного падежа, подобрав к каждому по??ходящее по смыслу имя существительное мужского или среднего рода:...