Почему люди в России поддержали реформы Петра 1?

История
Почему люди в России поддержали реформы Петра 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люди были восхищены его победами потом он был прекрасным оратаром Да и многие понимали что реформы Петра могут пойти на пользу Российской Империи (втом числе и для развития армии которая охраняла страну от врагов)
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