В чём значение маятникообразных движений тонкой кишки
Биология
В чём значение маятникообразных движений тонкой кишки
Ответ(ы):
Гость:
С помощью таких движений пища перемешивается в тонкой кишке
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