Решите уровнения 1)x^2-x=0 2)5y^2-y=0 3)x(3x-5)-4(3x-5)=0

Математика
Решите уровнения 1)x^2-x=0 2)5y^2-y=0 3)x(3x-5)-4(3x-5)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х²-х=0 Вынесем общий множитель за скобку : х(х-1) =0 Произведение = 0 , если один из множителей =0 х₁=0 х-1=0 х₂= 1 Ответ: х₁=0  , х₂=1 5у²-у=0 у (5у-1) =0 у₁=0 5у-1=0 5у=1 у₂=1/5 = 0,2 Ответ: у₁= 0 , у₂=0,2 х(3х-5) - 4(3х-5)=0 (3х-5)(х-4)  =0 3х-5=0 3х=5 х₁=5/3 = 1  2/3 х-4=0 х₂=4 Проверим: 5/3 (3 * 5/3 -5) - 4 (3* 5/3 -5) =0 5/3 *  (5-5) -  4  (5-5) =0 5/3*0  -  4  *0 =0 0=0 4(3*4-5)  -  4(3*4-5) =0 4*7- 4*7=0 0=0 Ответ: х₁= 1  2/3  ;  х₂=4
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