Write and draw a poster for a play you know

Английский язык
Write and draw a poster for a play you know
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если перевод нужен, то: пишу и рисую плакат для игры вы знаете. (тольк как то странно) если добавить только перед вы and, и получится: пишу и русую плакат для игры, и вы это знаете
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