Доклад на тему - опасности в интернете

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Интернет по сути своей не представляет опасности для подрастающего поколения. Вредоносное влияние оказывают многочисленные сайты и всплывающие окна рекламного характера. Помимо образовательной роли виртуальная реальность таит и множество негативных моментов, в особенности для детей. Это может быть: незаконный контент: «взрослая» реклама табака, алкоголя, секса, азартные игры, порнография;платные сервисы и услуги, которые оплачиваются отдельно;призывы к асоциальному поведению, насилию и жестокости;пропаганда сексуальной эксплуатации и суицидального поведения;общение на форумах и чатах с мошенниками, аферистами и преступниками под личиной доброжелателей;вынуждение предоставления личной информации ребенка или его семьи, которая может быть использована в преступных целях;Интернет-зависимость.