Особенности строения личинки у таракана,жука.
Биология
Особенности строения личинки у таракана,жука.
Ответ(ы):
Гость:
Весь жизненный цикл таракана можно разделить на три периода Яйцо, личинка ,взрослое насекомое.Яйца таракана практически всегда заключены в кожистый мешочек.В такой капсуле личинки хорошо развиваются Личинки тараканов нимфы они не чем не отличаются от взрослых особей разве что имеют скромные размеры и у них нет крылья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Складіть і запишіть речення із запропонованими прикметниками так, щоб вони висту??али присудками : недощовий, несонячний, некорисний
Русский язык
Допишите к тексту побудительное предложение по смыслу.В воскресенье многие мамы ??юбят ходить в гости или куда-нибудь по делам. Поэтому в воскресен...
Английский язык
Физика
Как будет двигаться какой-нибудь лёгкий предмет, допустим тениснный шарик, если е??о кинуть из машины, которая едет на большой скорости?