Особенности строения личинки у таракана,жука.

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Весь жизненный цикл таракана можно разделить на три периода Яйцо, личинка ,взрослое насекомое.Яйца таракана практически всегда заключены в кожистый мешочек.В такой капсуле личинки хорошо развиваются Личинки тараканов нимфы они не чем не отличаются от взрослых особей разве что имеют скромные размеры и у них нет крылья