Как будет двигаться какой-нибудь лёгкий предмет, допустим тениснный шарик, если е??о кинуть из машины, которая едет на большой скорости?

Физика
Как будет двигаться какой-нибудь лёгкий предмет, допустим тениснный шарик, если е??о кинуть из машины, которая едет на большой скорости?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он будет лететь в сторону ветра со скоростью машины
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