Как будет двигаться какой-нибудь лёгкий предмет, допустим тениснный шарик, если е??о кинуть из машины, которая едет на большой скорости?

Физика

Как будет двигаться какой-нибудь лёгкий предмет, допустим тениснный шарик, если е??о кинуть из машины, которая едет на большой скорости?

Автор: Гость