В одном рулоне имеется 11,5 м обоев.Сколько метров 20 таких рулонов?
Математика
В одном рулоне имеется 11,5 м обоев.Сколько метров 20 таких рулонов?
Ответ(ы):
Гость:
11.5*20=230м. ...........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Семья пришла в парк в 10 ч 32 мин , а ушла из парка через полтора часа. В котором часа семья ушла из парка
Математика
В упоковке 36 витаминов. в день можно принимать только 2 штуки. на ск.дней хватит трёх упаковок витаминов. запиши решение выражением?
Окружающий мир
Математика