В одном рулоне имеется 11,5 м обоев.Сколько метров 20 таких рулонов?

Математика
В одном рулоне имеется 11,5 м обоев.Сколько метров 20 таких рулонов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11.5*20=230м. ...........
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