Интересы хозяина комнаты

Окружающий мир
Интересы хозяина комнаты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рисование, ботаника,чтение,коллекционирование игрушек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста пример дроби 5/9 - 2/9
Ответить
Математика
Прямоугольник разбит на квадраты. Найди периметр пряиоугольника,если сторона закрашенного квадрата 3см.
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста 3 тапсырма нужно с этими словами придумать по одному предло??ению по правилам : жакты жаксыз толынды толынсыз ...
Ответить
Математика
Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько
Ответить
Геометрия
На рис. 174 a||b, угол 1=47 градусов. Найдите угол 2 и угол 3
Ответить