Прямоугольник разбит на квадраты. Найди периметр пряиоугольника,если сторона закрашенного квадрата 3см.
Математика
Прямоугольник разбит на квадраты. Найди периметр пряиоугольника,если сторона закрашенного квадрата 3см.
Ответ(ы):
Гость:
А на сколько квадратов разбит прямоугольник?
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