Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько

Математика

Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько

Автор: Гость