Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько

Математика
Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
                                 1                           2 U(скорость)             ?                           ? t(время )                   8        <--- на 2 м  ? S(расстояние)          4800м                   4800м 1)8-2=6(мин) 2 лыжник 2)4800:8=600(м/ч) S-1 лыжника  3)4800:6=800(м/ч)S-2 лыжника 4)800>600 5)800-600=200(м/ч) ответ: скорость 2 лыжника больше на 200 м/ч
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