Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько
Математика
Лыжник прошел 4800 метров за 8 минут а второму лыжнику потребовалось на 2 минуты меньше какого лыжника скорость больше и на сколько
Ответ(ы):
Гость:
1 2 U(скорость) ? ? t(время ) 8 <--- на 2 м ? S(расстояние) 4800м 4800м 1)8-2=6(мин) 2 лыжник 2)4800:8=600(м/ч) S-1 лыжника 3)4800:6=800(м/ч)S-2 лыжника 4)800>600 5)800-600=200(м/ч) ответ: скорость 2 лыжника больше на 200 м/ч
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