Решите пожалуйста пример дроби 5/9 - 2/9
Математика
Решите пожалуйста пример дроби 5/9 - 2/9
Ответ(ы):
Гость:
5/9 - 2/9 = 3/9 Легко же...
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