В упоковке 36 витаминов. в день можно принимать только 2 штуки. на ск.дней хватит трёх упаковок витаминов. запиши решение выражением?

Математика

В упоковке 36 витаминов. в день можно принимать только 2 штуки. на ск.дней хватит трёх упаковок витаминов. запиши решение выражением?

Автор: Гость