В упоковке 36 витаминов. в день можно принимать только 2 штуки. на ск.дней хватит трёх упаковок витаминов. запиши решение выражением?
Математика
В упоковке 36 витаминов. в день можно принимать только 2 штуки. на ск.дней хватит трёх упаковок витаминов. запиши решение выражением?
Ответ(ы):
Гость:
36*3=108(всего витаминов) 108:2= 54(на столько дней) Ответ : 54
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