Складіть і запишіть речення із запропонованими прикметниками так, щоб вони висту??али присудками : недощовий, несонячний, некорисний
Українська мова
Складіть і запишіть речення із запропонованими прикметниками так, щоб вони висту??али присудками : недощовий, несонячний, некорисний
Ответ(ы):
Гость:
Ранок недощовий. День несонячний. Торт некорисний.
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