Допишите к тексту побудительное предложение по смыслу.В воскресенье многие мамы ??юбят ходить в гости или куда-нибудь по делам. Поэтому в воскресенья повсюду бродят беспризорные папы с детьми. И мама Мити тоже утром уехала А те...

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Допишите к тексту побудительное предложение по смыслу.В воскресенье многие мамы ??юбят ходить в гости или куда-нибудь по делам. Поэтому в воскресенья повсюду бродят беспризорные папы с детьми. И мама Мити тоже утром уехала А теперь вернулась. Митя и папа видят - ма ма на своем мотоцикле мчится . За тормозила так лихо, поднялась на одно колесо, а потом опустилась, остановилась и спрашивает А что это за чудовище? Откуда такое взялось? Это собака сказал Митя .ей жить негде! Обыкновенная бородатая дворняга крупных размеров - решила мама. Собака повернулась и пошла прочь такой несчастной походкой, что было сразу видно -это идет дворняга, бедняга, бродяга и бедолага.

Автор: Гость