Какие поступки противоречат правилам поведения?

Окружающий мир
Какие поступки противоречат правилам поведения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мальчик, бежавший в школу толкнул девочку
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