Запишите в виде натуральных чисел 1,2 млн. 38,3 млн. 0,8 млн. 9,07 млн.
Математика
Запишите в виде натуральных чисел 1,2 млн. 38,3 млн. 0,8 млн. 9,07 млн.
Ответ(ы):
Гость:
1200000 , 38300000 , 800000 , 9070000
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